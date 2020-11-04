Эксперт рассказал об отношениях США и Китая в случае победы Байдена

https://static.news.ru/photo/bd32d16a-1f13-11eb-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

Отношения США и Китая станут более лояльными в случае победы Джо Байдена на выборах президента США. Демократ не станет так жёстко относиться к КНР, как это сейчас делает Трамп.

Такое мнение высказал руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Латкин.

Отношения с КНР поменяются меньше, чем с Россией, если к власти придёт Байден, считает профессор.

Экономика Китая сегодня мощная, не считаться с ней нельзя, и военный потенциал КНР — не ниже, чем в России. Байден будет считаться с Китаем и не будет портить с ним отношения, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Также серьёзную роль во внешней политике двух стран будет играть позиция главы КНР Си Цзиньпина. Трамп же ведёт политику создания рабочих мест и развития собственных производств за счёт снижения зависимости от поставок из Китая.

С Трампом всё останется так же. У него политика — потихоньку выдавливать азиатов с американской производственной площадки, — не сомневается Латкин.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе на выборах в четырёх основных штатах. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, возможно, Мичиган.