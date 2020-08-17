Шэньчжэнь стал первым в мире городом, полностью покрытым сетью 5G

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Китайский Шэньчжэнь в провинции Гуандун стал первым городом в мире, осуществившим полное покрытие сетью 5G. На сегодняшний день в нём построено более 46,4 тыс. базовых станций для 5G.

Об этом сообщил глава администрации города Чэнь Жугуй на церемонии запуска сети. По словам главы городского Управления промышленности и информатизации Цзя Синдуна, в Шэньчжэне появилось более 46,4 тыс. базовых станций для 5G, что почти на 1,5 тыс. единиц выше запланированных показателей. Кроме того, город занимает первое место в Китае по плотности покрытия сетью 5G, передаёт China News Service.

Сеть 5G, созданная в городе, работает автономно, то есть поддерживает все возможности 5G и используется без стандартов связи 4G. Руководство Шэньчжэня поставило задачу первыми в Китае покрыть город новой сетью ещё в сентябре 2019 года. На сегодняшний день строительство инфраструктуры 5G развёрнуто по всей стране. Власти КНР планирует к концу 2020 году установить около 800 тыс. базовых станций, что позволит увеличить число пользователей 5G до более 200 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что развитие связи 5G позволит предоставить россиянам большие скорости при передаче данных и новые возможности. Об этом заявил руководитель Агентства кибербезопасности и член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.