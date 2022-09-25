Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Военные Южной Кореи накануне предупредили о некоторой активности КНДР в районе порта Синпхо на востоке Корейского полуострова, что может указывать на возможную подготовку к запуску баллистической ракеты.

КНДР в начале сентября объявила себя ответственным ядерным государством. Власти страны приняли закон, которым закрепили за страной право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян посчитает угрозу с его стороны неизбежной.

На фоне этого заявления президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался о свержении власти в КНДР. Он заявил, что Южная Корея не в состоянии дать гарантии безопасности и сохранения действующего строя в КНДР, однако не желает насильственной смены режима.

Ранее Япония провела в городе Уодзу учения на случай возможного ракетного обстрела. Маневры проводились в связи с последовательными запусками баллистических ракет Северной Кореей. Суть учения состояла в экстренной эвакуации населения.