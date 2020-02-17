В 2019 году РФ экспортировала в КНДР 12 чистокровных лошадей стоимостью $75 509. Покупка стала крупнейшей с 2015 года, когда на приобретение в России 61 лошади Северная Корея потратила $192 204.
В период с 2010 по 2019 год азиатская страна импортировала из РФ по меньшей мере 138 лошадей общей стоимостью $584 302,
North Korea imported purebred horses from Russia as Kim Jong Un took snowy ride— Reuters (@Reuters)
https://t.co/4IJcnTZJWC pic.twitter.com/ObKXTGcNQL February 17, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне. После этого на Западе политика высмеяли за «путинскую» фотосессию.
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