https://static.news.ru/photo/1025a518-517f-11ea-9d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Korean Central News Agency/Global Look Press

В 2019 году РФ экспортировала в КНДР 12 чистокровных лошадей стоимостью $75 509. Покупка стала крупнейшей с 2015 года, когда на приобретение в России 61 лошади Северная Корея потратила $192 204.

В период с 2010 по 2019 год азиатская страна импортировала из РФ по меньшей мере 138 лошадей общей стоимостью $584 302, отмечает Reuters, ссылаясь на российские таможенные документы.

North Korea imported purebred horses from Russia as Kim Jong Un took snowy ride https://t.co/4IJcnTZJWC pic.twitter.com/ObKXTGcNQL — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне. После этого на Западе политика высмеяли за «путинскую» фотосессию.