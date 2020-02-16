Россияне, которые находятся на карантинном лайнере Diamond Princess у японского порта Иокогама, не обращались в посольство с просьбой об эвакуации.
Как
В посольстве также отметили, что ни у кого из россиян на корабле коронавирус не диагностирован.
В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после окончания карантинного режима.
Ранее в Японии заявили, что могут позволить странам эвакуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess. Одновременно с этим страна признала эпидемию коронавируса неуправляемой. Правительство столкнулось с ситуацией, при которой выявлять способы заражения коронавирусом стало нереально, писал NEWS.ru.
На 16 февраля общее количество погибших от коронавируса составляет более 1600, а заражёнными оказались около 70 тысяч человек, более 9,5 тысячи выздоровели.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен