https://static.news.ru/photo/a1db44dc-5098-11ea-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, которые находятся на карантинном лайнере Diamond Princess у японского порта Иокогама, не обращались в посольство с просьбой об эвакуации.

Как сообщило посольство России в Японии в Facebook, российские граждане продолжат оставаться на судне до окончания карантина, то есть до 19 февраля.

В посольстве также отметили, что ни у кого из россиян на корабле коронавирус не диагностирован.

В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после окончания карантинного режима.

Ранее в Японии заявили, что могут позволить странам эвакуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess. Одновременно с этим страна признала эпидемию коронавируса неуправляемой. Правительство столкнулось с ситуацией, при которой выявлять способы заражения коронавирусом стало нереально, писал NEWS.ru.

На 16 февраля общее количество погибших от коронавируса составляет более 1600, а заражёнными оказались около 70 тысяч человек, более 9,5 тысячи выздоровели.