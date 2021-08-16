В Москве заявили, что талибы не повторят судьбу ИГИЛ

Руководство Российской федерации не видит опасности, что ситуация в Афганистане пойдёт по сценарию «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Глава азиатского департамента министерства иностранных дел России Замир Кабулов не допускает возможности того, что Афганистан станет рассадником террористов как территории, взятые под контроль ваххабитами в Сирии и Ираке с 2015 по 2018 год.

У РФ нет опасений, что Афганистан будет напоминать «Исламское государство», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что официальный представитель движения «Талибан» (движение запрещено на территории России) Мохаммад Наим заявил об окончании войны в Афганистане. По словам официального представителя талибов, всем иностранцам и дипломатическим миссиям в стране гарантирована неприкосновенность. Также он заявил, что всем афганским политическим активистам нечего опасаться если они пойдут на диалог с «Талибаном».