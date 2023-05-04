Российских туристов вышлют с Бали за оскорбление святыни Двоих российских туристов вышлют с Бали за неподобающее поведение в храме

Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Комплекс храмов в деревне Бесаких на склонах горы Агунг в восточной части Бали

Двоих российских туристов депортируют с острова Бали за неподобающее поведение в храмовом комплексе Пура Бесаких, сообщает портал Detik. Россияне танцевали и фотографировались на территории святыни, несмотря на замечания местных жителей. Кроме того, одежда туристов не соответствовала данному месту.

Их билеты (в Россию. — NEWS.ru) — на 12 мая. До этой даты они будут находиться в центре для задержанных мигрантов, — сказал начальник иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван.

Губернатор Бали Вайан Костер обратился в МИД и Минюcт Индонезии с просьбой прекратить упрощенную выдачу виз россиянам и украинцам по прибытии в страну. По его словам, ему уже неоднократно поступали жалобы на то, что российские и украинские туристы злоупотребляют своим статусом для поиска работы на острове, сообщает газета The Jakarta Post.

В апреле двоих россиян депортировали с Бали за причастность к делу о запрещенных препаратах. Въезд на территорию Индонезии им запрещен пожизненно.

Ранее сообщалось о жалобе жителей Бали на существование «русской деревни», где, по их словам, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соблюдало местные нормы и обычаи. Власти провели проверку, но никаких нарушений не выявили: все документы у туристов были в порядке, паспорта и виды на жительство действительны и не просрочены.