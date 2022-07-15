Reuters: МИД КНДР жестко ответил на решение Киева разорвать дипотношения Reuters: МИД КНДР заявил, что Киев не имеет права оспаривать признание ДНР и ЛНР

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Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании ДНР и ЛНР после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР. В дипведомстве подчеркнули, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи представляет собой средство самообороны.

Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил, что Северная Корея признала независимость республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и заявил, что этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

Украинский МИД в свою очередь объявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР, охарактеризовав действия Северной Кореи как «недружественный шаг».