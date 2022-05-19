Разведка Южной Кореи предупредила о готовности КНДР к ядерным испытаниям

Фото Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНДР завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям, к такому выводу пришла Национальная разведывательная служба Южной Кореи. В комитете по разведке национального собрания (парламента) считают, что Северная Корея, скорее всего, намерена испытать межконтинентальную баллистическую ракету.

Поскольку признаки выявлены, а подготовка на последней стадии, запуск ракеты может произойти через какое-то время. Можно сказать, что не будет удивительным, если состоятся ядерные испытания или ракетные запуски, — сказал депутат Ким Бён Ги.

В парламенте отметили: несмотря на текущую ситуацию с COVID-19, в КНДР наблюдаются признаки подготовки к ракетному пуску. Подготовка к ядерным испытаниям полностью завершена, сейчас руководство Северной Кореи лишь выбирает время, указали депутаты.

Приготовления в КНДР к испытаниям в США связывают с предстоящим визитом американского президента Джо Байдена в Южную Корею, сообщает CNN. Глава Белого дома намерен провести в Сеуле переговоры на высшем уровне. Затем 22 мая Байден прилетит в Токио, там его ожидают встречи с лидерами Японии, Австралии и Индии.

В 2022 году КНДР провела по меньшей мере 16 испытаний новых вооружений. В рамках испытания своего военного арсенала 12 мая Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Характеристики ракеты, такие как дальность, высота и скорость полёта, оставались неизвестными.