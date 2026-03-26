26 марта 2026 в 09:15

Раскрыто, почему японский премьер не решилась на диалог с Ираном

Daily Shincho: Такаити отказалась от переговоров с Ираном ради Трампа

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Советники премьер-министра Японии Санаэ Такаити рекомендовали ей начать прямые переговоры с Ираном о безопасном проходе японских судов через Ормузский пролив, однако глава правительства отказалась от этой инициативы, сообщает японское издание Daily Shincho. По информации газеты, Такаити не стала направлять спецпосланника в Тегеран, чтобы не идти вразрез с позицией Белого дома перед запланированными переговорами в Вашингтоне.

Сразу после начала ближневосточного конфликта советники премьера настаивали на необходимости прямого диалога с иранской стороной. Однако, как отмечает издание, Такаити предпочла не предпринимать самостоятельных шагов, опасаясь осложнить отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее премьер Японии в ходе парламентских слушаний первоначально охарактеризовала ситуацию вокруг Ирана как войну, однако затем скорректировала формулировку, заменив ее на «боевые действия». К уточнению главу правительства подтолкнул вопрос депутата, указавшей, что от правовой квалификации зависят дальнейшие шаги кабинета министров.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
