Ракетный привет: Северная Корея «взрывает» Олимпиаду в Токио

Северная Корея провела первые за год испытания баллистических ракет малой дальности. Время для теста было выбрано неслучайно: 25 марта в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня. Посылая ракету в сторону Японии, Пхеньян намекает, что может устроить провокацию во время Олимпиады. Мировое спортивное событие и без того оказалось под угрозой из-за пандемии: более половины японцев считают, что его нужно отменить или перенести.

Береговая охрана Японии доложила, что зафиксировала пуск 25 марта около семи утра по местному времени. Первая баллистическая ракета пролетела 420 км, вторая — 430 км. Обе они приземлились в море, разделяющем Корейский полуостров и Японские острова. Расстояние между КНДР и Японией составляет около 1000 км.

Испытания северокорейских ракет не стали неожиданностью. Пхеньян традиционно отмечает подобными жестами начало правления нового американского президента. Кроме того, КНДР должна была что-то противопоставить совместным американо-южнокорейским военным учениям, которые она осудила ранее.

Однако ракетные тесты 25 марта также совпали со стартом эстафеты олимпийского огня в Японии и визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сеул. Таким образом Пхеньян напомнил о себе и противникам, и условным союзникам.

Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлечёнными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона, — прокомментировал северокорейский вопрос глава российской дипломатии после переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

На деле вернуть Пхеньян за стол переговоров вряд ли удастся. Сеул поддерживает мирное урегулирование на Корейском полуострове, но от его воли в этом вопросе мало что зависит. КНДР считает Южную Корею марионеткой Вашингтона и согласна решать вопросы разоружения только напрямую с американцами. В то же время, в отличие от администрации Дональда Трампа, нынешний состав Белого дома отказывается от прямых контактов с северокорейским режимом, ставя условием для возобновления полноценного диалога отказ страны от ядерного оружия.

В сложившихся условиях Пхеньяну, который всеми средствами пытается добиться снятия с себя санкций, остаётся лишь идти на всё большую эскалацию напряжения, запугивая соседей. Руководитель КНДР Ким Чен Ын уже пообещал своему народу испытания межконтинентальных баллистических ракет и более компактные ядерные боеголовки. Поэтому Токио опасается провокаций во время Олимпиады, открытие которой намечено на 23 июля.

Первый запуск [баллистических ракет] за год представляет угрозу миру и стабильности в Японии и регионе, а также нарушает резолюции ООН, — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Глава правительства добавил, что обсудит этот инцидент с представителями Вашингтона.

Воинственная позиция Северной Кореи подрывает перспективу проведения Олимпиады в Токио, которая и без того находится под вопросом. На днях японское правительство решило , что не допустит иностранных зрителей на соревнования, а спортсмены пройдут через серию процедур, обеспечивающих безопасность игр. Так, до вылета в Японию они должны будут 14 дней отсидеть на карантине и сдать тест на коронавирус перед посадкой на рейс. Регулярное тестирование будет проводиться и во время Игр, а на передвижения спортсменов внутри Олимпийской деревни будут наложены ограничения.

Тем не менее многие японцы считают даже такие строгие меры недостаточными и призывают отменить или перенести мероприятие. Опрос общественного мнения, проведённый в январе, показал , что за это выступают 80% граждан. Хотя чрезвычайное положение в связи с пандемией было отменено 21 марта, в стране продолжают фиксировать более 1000 заболевших в день, а 50% японцев хотели бы сохранить ограничительные меры.

Но Токио намерен провести игры в этом году во что бы то ни стало. Откладывание их на один год уже повысило стоимость на 22%. Таким образом, сегодня они оцениваются почти в $15,5 млрд, что делает их самой дорогой Олимпиадой в истории. Впрочем, уже сейчас понятно, что в отсутствие иностранных гостей (некоторым купившим билеты вдобавок придётся вернуть деньги) окупить мероприятие будет практически невозможно. Проведение долгожданного спортивного события становится для Японии скорее делом принципа.