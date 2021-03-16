Ким не берёт трубку: чем Байден разозлил Северную Корею

Северная Корея впервые обратилась к администрации президента США Джо Байдена. Тон сообщения не оставляет сомнений, что потепления отношений при новом составе Белого дома не случится. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон раскритиковала совместные американо-южнокорейские учения и пригрозила США последствиями. Это происходит на фоне безуспешных попыток Вашингтона связаться с руководством КНДР по различным каналам. Впрочем, администрация Байдена допустила несколько важных ошибок на начальных этапах.

Сообщение заместительницы заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон распространили северокорейские СМИ. Большая его часть посвящена критике Южной Кореи за ежегодные совместные военные учения с США. Хотя из-за пандемии в этом году они в основном проходят в виде компьютерной симуляции, в Пхеньяне заявили, что считают их проявлением агрессии вне зависимости от масштабов. В конце заявления Ким Ё Чжон высказалась по поводу поведения США.

Мы советуем новой администрации США, которая за океаном из кожи вон лезет, чтобы по нашей территории распространился запах пороха: если она хочет спать спокойно в течение будущих четырёх лет, то с самого начала лучше не делать то, что может отнять у них этот сон, — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Это первый сигнал из Пхеньяна новой американской администрации, которая, по данным Reuters, пыталась связаться с северокорейским руководством по различным каналам с середины февраля. КНДР продолжает игнорировать эти попытки, что лишний раз свидетельствует: на диалог она не настроена.

На настоящий момент мы не получили ответа от Пхеньяна, — рассказал порталу Vox высокопоставленный представитель администрации Байдена. — Уже более года у нас нет активного диалога с Пхеньяном, несмотря на многочисленные попытки США.

Судя по всему, Северная Корея была настроена против Байдена ещё до его избрания. Известные образными выражениями северокорейские СМИ называли его «имбецилом» и «дураком с низким IQ». На восприятии нового президента в КНДР могла сказаться его критика подхода Дональда Трампа к северокорейской проблеме. Во время предвыборной кампании Байден обещал более жёсткую линию по отношению к Пхеньяну и не одобрял трамповскую ставку на «личную химию» в общении с Ким Чен Ыном.

Джо Байден Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

В феврале госсекретарь Энтони Блинкен заявил на конференции ООН по разоружению, что США «остаются привержены полной денуклеаризации Северной Кореи». На прошлой неделе партнёрство QUAD (США, Япония, Индия и Австралия) выпустило аналогичное заявление, после чего Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз призвали КНДР к отказу от ядерного оружия.

При Трампе же США говорили о «денуклеаризации Корейского полуострова». Это подразумевало как отказ КНДР от ядерной программы, так и гарантии, что этот тип оружия никогда не появится в Южной Корее. Теперь же, судя по формулировкам американских официальных лиц, США хотят разоружить лишь Северную Корею, не давая никаких заверений по поводу неядерного статуса своих южнокорейских союзников. В Пхеньяне изменение риторики не прошло незамеченным, чем, скорее всего, объясняется его нежелание идти на контакт.

Кроме того, руководству КНДР сегодня выгоднее списывать внутренние проблемы на происки зарубежных врагов, чем пытаться наладить связи с внешним миром. Экономика государства-изгоя переживает худший кризис со времён голода 1990-х годов. Полное закрытие границ в связи с пандемией перекрыло главный её торговый канал — связь с Китаем. До этого Пекин обеспечивал своего коммунистического союзника не только рынком сбыта, но и гуманитарной помощью. Теперь же в Северную Корею не поступают даже еда и удобрения.

КНДР утверждает, что коронавирусу не удалось проникнуть на её территорию, но границы открывать не спешит. Показательная ситуация, в которую попали российские дипломаты в конце февраля: им пришлось возвращаться в Россию на дрезине.

В довершение в прошлом году на Северную Корею обрушилось масштабное наводнение, погубившее часть урожая. Специалисты прогнозируют скорое наступление голода.

Мы находимся в очень, очень опасной ситуации, — приводит Financial Times слова сотрудницы Human Rights Watch Лины Юн. — На данный момент большая часть осеннего урожая уже съедена, а до следующего остаётся ещё два-три месяца.

На этом фоне Ким Чен Ын ужесточает контроль над экономикой, которая в начале его правления встала на путь осторожных рыночных реформ, и сулит новые успехи в ядерной программе. В январе он заявил, что Северная Корея создаст новую межконтинентальную баллистическую ракету, а также высокоточные и более лёгкие ядерные заряды. Специалисты не исключают, что провокация против США произойдёт в ближайшее время: Пхеньян всегда отмечал вступление в должность нового американского президента демонстрацией силы.