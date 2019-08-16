https://static.news.ru/photo/5c6f4efa-c0da-11e9-884f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введённые в аэропорту Гонконга усиленные меры безопасности вызвали долгие очереди и неудобства для пассажиров. Специальный режим пропуска в терминал спровоцировал большие скопления людей у входа в здание.

Администрация воздушной гавани рекомендовала пассажирам приезжать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета, передаёт ТАСС .

В залы вылета и прилёта пропускают только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность. Ссылаясь на судебные постановления, администрация аэропорта заявила, что нахождение внутри без причины теперь противозаконно.

Такой режим введён на неопределённый срок и будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Массовые демонстрации охватили международный аэропорт Чек Лап Кок неделей ранее. Поначалу они проходили в зале прилёта и не мешали регистрации пассажиров. Однако затем протестующие заблокировали и зал вылета, это привело к отмене сотен рейсов. После того как протестующие взяли в заложники несколько человек, полицейские применили перцовый газ и резиновые дубинки, чтобы вытеснить их из помещений.

После этого участники протестов в аэропорту извинились перед туристами. Они заявили, что «были в отчаянии и приняли не самые идеальные решения».

Как писал News.ru, массовые протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.