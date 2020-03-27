Российский лидер Владимир Путин одобрил намерение «Газпрома» приступить к проектированию газопровода «Сила Сибири — 2», который протянется от западносибирских месторождений в Китай.
Путин встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, который рассказал президенту, что компания провела предварительный технико-экономический анализ. По его словам, строительство газопровода «целесообразно, экономически эффективно».
Хорошо, конечно. Договорились, — цитирует РИА Новости ответ Путина на просьбу разрешить разработку проектной-документации газопровода.
«Сила Сибири — 2» пройдёт от Нового Уренгоя до границы с Китаем через Ханты-Мансийский автономный округ, Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край, Республику Алтай.
Как писал NEWS.ru, восточносибирский газопровод «Сила Сибири» заработал в декабре 2019 года. Его открыли Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.