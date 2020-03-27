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В деревне Анжуна в Индии полицейские арестовали двух граждан России, которые не соблюдали карантинный режим и напали на дежурных правоохранителей.

30-летние Станислав Степанов и Михаил Орлов, проживающие в курортной деревне Морджим, ездили по району, несмотря на введённый властями запрет на перемещения. Их остановили стражи порядка, после чего россияне набросились на...