Тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.
Демонстранты организовали шествие от Козуэй-Бей до района Камчун, акцию в торговом центре Festival Walk и митинг школьников в Цуен Ване, сообщает
Участники акций требуют отозвать законопроекта об экстрадиции, расследовать действия полицейских в ходе протестов, отпустить всех арестованных активистов, а также отказаться квалифицировать происходящее как массовые беспорядки и провести всеобщее голосование.
Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.