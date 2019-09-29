https://static.news.ru/photo/7b738b70-e297-11e9-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.

Демонстранты организовали шествие от Козуэй-Бей до района Камчун, акцию в торговом центре Festival Walk и митинг школьников в Цуен Ване, сообщает Soth China Morning Post .

Участники акций требуют отозвать законопроекта об экстрадиции, расследовать действия полицейских в ходе протестов, отпустить всех арестованных активистов, а также отказаться квалифицировать происходящее как массовые беспорядки и провести всеобщее голосование.

Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.