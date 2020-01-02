https://static.news.ru/photo/9be7dcd6-2d23-11ea-83ec-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Токийская прокуратура обыскивает резиденцию экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, где он находился под домашним арестом.

В настоящее время полиция расследует бегство Гона из Японии и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот побег, передаёт Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента.