Токийская прокуратура обыскивает резиденцию экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, где он находился под домашним арестом.
В настоящее время полиция расследует бегство Гона из Японии и пытается выяснить, кто помогал ему совершить этот побег,
Ранее NEWS.ru писал, что побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента.
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