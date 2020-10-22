Президент Туркменистана решил заняться скандинавской ходьбой

https://static.news.ru/photo/0d4e3806-146a-11eb-89d1-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: turkmenistan.gov.tm

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в свой выходной день решил посетить Центр автоспорта МВД.

Соответствующую информацию представило издание «Хроника Туркменистана» в Facebook.

Так, весь путь до пункта назначения Бердымухамедов прошёл, прибегнув к скандинавской ходьбе. По прибытии на место глава Туркменистана испытал новый автомобиль BMW в дрифте, откликнувшись на просьбу министра спорта страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Бердымухамедов принял участие в стрельбах для силовиков. Во время мероприятия он пострелял по бочкам из пулемёта.

2 сентября политик провёл выездное заседание Государственного совета безопасности. На нём он приказал главе Минобороны Бегенчу Гундогдыеву устроить военный парад в честь независимости страны.