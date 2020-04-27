Правозащитница заявила о боязни Ким Чен Ына заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/227d59d2-8596-11e9-82c4-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын не умер и не болеет. Он прячется, не появляясь на публике, из страха заразиться коронавирусом, заявила правозащитница Пак Ёнми.

В своём посте в Twitter журналистка назвала северокорейского лидера «самым трусливым и эгоистичным диктатором».

Несмотря на ложь миру о том, что случаев коронавируса нет, он неконтролируемо распространяется в Северной Корее, — написала Пак Ёнми.

The most cowardly and selfish dictator Kim Jong Un is not dead or even sick according to my source. He is hiding out in a fear of getting a Corona virus. Despite lying to the world that there is a zero case of Corona virus, it has been spreading uncontrollably within North Korea pic.twitter.com/8OBP6KolNA — Yeonmi Park(ë°ì°ë¯¸) (@YeonmiParkNK) April 26, 2020

Девушка отметила, что, как и его предшественники, Ким Чен Ын спасает лишь себя, не думая о населении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские эксперты зафиксировали личный поезд главы КНДР у курортного города Вонсан. Состав находился там 21 и 23 апреля. Эксперты работают на сайте 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи. В качестве доказательств они представили фото со спутников.