Азия

Правозащитница заявила о боязни Ким Чен Ына заразиться коронавирусом

08:27, 27 апреля 2020
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын не умер и не болеет. Он прячется, не появляясь на публике, из страха заразиться коронавирусом, заявила правозащитница Пак Ёнми.

В своём посте в Twitter журналистка назвала северокорейского лидера «самым трусливым и эгоистичным диктатором».

Несмотря на ложь миру о том, что случаев коронавируса нет, он неконтролируемо распространяется в Северной Корее, — написала Пак Ёнми.

Девушка отметила, что, как и его предшественники, Ким Чен Ын спасает лишь себя, не думая о населении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские эксперты зафиксировали личный поезд главы КНДР у курортного города Вонсан. Состав находился там 21 и 23 апреля. Эксперты работают на сайте 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи. В качестве доказательств они представили фото со спутников.

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