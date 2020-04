Правозащитница заявила о боязни Ким Чен Ына заразиться коронавирусом

В своём посте в Twitter журналистка назвала северокорейского лидера «самым трусливым и эгоистичным диктатором».

The most cowardly and selfish dictator Kim Jong Un is not dead or even sick according to my source. He is hiding out in a fear of getting a Corona virus. Despite lying to the world that there is a zero case of Corona virus, it has been spreading uncontrollably within North Korea pic.twitter.com/8OBP6KolNA