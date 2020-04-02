Правительство Малайзии посоветовало жёнам не ныть во время карантина

Правительству Малайзии пришлось извиняться за сексистские советы, которые опубликовал Департамент женского развития. Чтобы помочь дамам справиться с домашним карантином, им посоветовали продолжать краситься и «избегать нытья».
Кампанию встретила жёсткая обратная реакция, из-за которой правительственному подразделению пришлось удалить посты из социальных сетей. Отвечающий за поддержку женщин департамент обвинили в игнорировании опасений по поводу роста бытового насилия и в сосредоточении на таких неважных вещах, как одежда, в которой нужно ходить дома.
While dressing up to work is one way of maintaining discipline and a routine while working from home, the focus on LOOKS, DRESS, and MAKEUP is absolutely unnecessary.
Используемый подход состоял в том, чтобы обмениваться методами и практикой для поддержания позитивных отношений в семье и на этапе работы из дома, — цитирует CNN слова директора департамента Акхмы Хассан.
Правительство азиатской страны из-за пандемии коронавируса ввело жёсткие ограничения на передвижение граждан и обязало многие компании перевести персонал на удалёнку. Это вынуждает заводы сокращать штат и останавливать производство. Действия властей Малайзии создали угрозу дефицита резиновых перчаток, писал NEWS.ru.