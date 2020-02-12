https://static.news.ru/photo/6acdddfa-4e28-11ea-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди в возрасте старше 60 лет составляют около 80% пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокогамы. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что некоторым пожилым людям, у которых не диагностирован коронавирус, разрешат покинуть корабль раньше запланированного срока.

С 14 февраля на берег смогут сойти пассажиры с хроническими заболеваниями и те, кто находится в каютах без окон. При этом они продолжат оставаться на карантине, отмечает Reuters.

Число выявленных случаев заражения COVID-2019 на лайнере к 13 февраля составило 218. На борту судна остаются более 3500 человек.

Как писал NEWS.ru, на корабле находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей. Среди них нет заболевших коронавирусом. Ожидается, что карантин будет снят 19 февраля. В Иокогаме судно стоит с 3 февраля.