Политический аналитик назвал причину отставки правительства Японии Аналитик Колчин: правительство Японии ушло в отставку из-за утраты доверия

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Фумио Кисида

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку из-за политического и социального кризиса в стране, заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, это решение не стало неожиданным, так как старое правительство давно утратило доверие и поддержку граждан, рассказал он в беседе с «360».

Уход правительства Японии в отставку не является неожиданным решением. После убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ страну сотрясают определенные политические и социальные кризисы. Правительство Японии утратило поддержку, — пояснил эксперт.

Колчин отметил, что пересмотр состава кабинета министров должен стать актом антикризисной политики, с целью доказать, что правительство готово реорганизовываться, чтобы предотвратить кризис. Однако, судя по информации местных СМИ, многие министры просто займут другие посты.

О том, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку, стало известно 10 августа после специального заседания кабмина. Перестановки в правительстве Японии планировались заранее, однако их ожидали в начале сентября. Решение было продиктовано намерением премьер-министра Фумио Кисиды ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», а также необходимостью принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо.