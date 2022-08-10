В Японии правительство в полном составе ушло в отставку Kyodo: все министры правительства Японии сложили полномочия

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно после специального заседания кабмина, которое началось 10 августа в 11:30 по местному времени (05:30 мск), сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что новый состав правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды должен стать известен в ближайшие часы.

Перестановки в правительстве Японии планировались заранее, однако их ожидали в начале сентября. Кисида не стал ждать ещё почти месяц и провёл их 10 августа.

Решение продиктовано его намерением ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», а также необходимостью принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо. Кроме того, считают в агентстве, премьер хотел заранее подготовиться к сессии парламента.

Ранее стало известно, что 12 июля тогдашний глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил: в Токио намереваются взаимодействовать со странами в рамках «Большой двадцатки», которые сейчас занимают нейтральную позицию по России, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции. По его словам, это способно расширить эффективность ограничений.