В Токио намерены побудить нейтральные страны G20 к антироссийским санкциям Глава МИД Японии Хаяси: хотим побудить нейтральные страны G20 к антироссийским санкциям

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Глава японского МИД Есимаса Хаяси

Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что в Токио намереваются взаимодействовать со странами в рамках «Большой двадцатки», которые сейчас занимают нейтральную позицию по России, чтобы побудить их ввести антироссийские санкции. По его словам, это расширит эффективность ограничений, сообщает РИА Новости.

В рамках формата «Большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны [в отношении России] ввести санкционные меры, — подчеркнул дипломат.

Сама Япония уже успела ввести несколько пакетов санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. О последнем из них было объявлено 5 июля. Документом, в том числе, запрещается экспорт из Японии для АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“», АО «Рубин» и ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».

Ранее стало известно, что Япония рискует остаться без российских нефти и газа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Заявление политика стало ответом на предложение японского премьер-министра Фумио Кисиды, высказавшегося за установку потолка цены на российскую нефть в размере половины от текущей стоимости.