В Шанхае на пять суток задержали иностранца за нарушение санитарных норм, установленных для борьбы с коронавирусом.
Как
Накануне местные власти издали указ, который обязывает всех жителей выходить на улицу только в масках. Кроме того, люди не должны препятствовать измерению их температуры. Иначе сотрудники правоохранительных органов смогут начать разбирательство в отношении отказавшегося.
Ранее на фоне распространения эпидемии в Шанхае анонсировали строительство новой больницы для заражённых коронавирусом 2019-nCoV. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в уезде Цзиньшань, сообщал NEWS.ru.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом превышает 67 тысяч человек. От заболевания скончались более полутора тысяч жителей страны. Выздоровели свыше восьми тысяч человек.
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