https://static.news.ru/photo/7ca6cd14-4fdd-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Шанхае на пять суток задержали иностранца за нарушение санитарных норм, установленных для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское Управление общественной безопасности, мужчина заявил, что не желает соблюдать правила и носить медицинскую маску. Его задержали, когда он пытался попасть в жилой комплекс, в котором проживает, не измерив температуру тела и не зарегистрировавшись при входе. Позже мужчине удалось попасть на территорию комплекса, повредив внешние ворота.

Накануне местные власти издали указ, который обязывает всех жителей выходить на улицу только в масках. Кроме того, люди не должны препятствовать измерению их температуры. Иначе сотрудники правоохранительных органов смогут начать разбирательство в отношении отказавшегося.

Ранее на фоне распространения эпидемии в Шанхае анонсировали строительство новой больницы для заражённых коронавирусом 2019-nCoV. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в уезде Цзиньшань, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом превышает 67 тысяч человек. От заболевания скончались более полутора тысяч жителей страны. Выздоровели свыше восьми тысяч человек.