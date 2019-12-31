Сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Во время предновогодних акций демонстранты ломали светофоры и пытались строить баррикады.
Кроме того, активисты заняли проезжую часть,
Полицейские задержали несколько человек, операция по предотвращению действий митингующих продолжается.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Как ранее писал NEWS.ru, полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту. Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.
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