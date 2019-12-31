https://static.news.ru/photo/264180a0-2bfb-11ea-a5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Во время предновогодних акций демонстранты ломали светофоры и пытались строить баррикады.

Кроме того, активисты заняли проезжую часть, передаёт RTHK.

Полицейские задержали несколько человек, операция по предотвращению действий митингующих продолжается.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту. Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.