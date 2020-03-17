К нормальной работе вернулись 95% производителей из Китая на AliExpress. Поставки товаров осуществляются в штатном режиме, а покупателям, столкнувшимся с задержкой товаров, будет предложена компенсация.
Последние отмены задержанных за время карантина заказов были произведены продавцами 16 марта. Пользователям, товары которых задержали, компания предложит купоны на следующую покупку.
Во время карантина в КНР продажи российских производителей на AliExpress выросли на 20%, что является беспрецедентным ростом для местных поставщиков,
Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший интернет-магазин мира AliExpress предупредил своих покупателей о возможных задержках в поставках заказов из-за коронавируса.