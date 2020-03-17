https://static.news.ru/photo/69b3fac4-6833-11ea-b827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К нормальной работе вернулись 95% производителей из Китая на AliExpress. Поставки товаров осуществляются в штатном режиме, а покупателям, столкнувшимся с задержкой товаров, будет предложена компенсация.

Последние отмены задержанных за время карантина заказов были произведены продавцами 16 марта. Пользователям, товары которых задержали, компания предложит купоны на следующую покупку.

Во время карантина в КНР продажи российских производителей на AliExpress выросли на 20%, что является беспрецедентным ростом для местных поставщиков, говорится в сообщении на сайте платформы «AliExpress Россия».

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший интернет-магазин мира AliExpress предупредил своих покупателей о возможных задержках в поставках заказов из-за коронавируса.