По данным издания China Daily, погибших — 18 человек. Однако агентство Синьхуа сообщает о 19 жертвах пожара.

Один из пожаров начался 30 марта 2020 года, вблизи города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа на юге провинции Сычуань, отмечает ТАСС. Густой дым от пожара окутал весь город.

Также сообщается о нескольких пожарах в уездах Мули и Мяньнин того же автономного округа.