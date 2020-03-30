Фото: Twitter

Во время тушения лесных пожаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли около двух десятков пожарных.

По данным издания China Daily, погибших — 18 человек. Однако агентство Синьхуа сообщает о 19 жертвах пожара.

Один из пожаров начался 30 марта 2020 года, вблизи города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа на юге провинции Сычуань, отмечает ТАСС. Густой дым от пожара окутал весь город.

Также сообщается о нескольких пожарах в уездах Мули и Мяньнин того же автономного округа.

Ещё один очаг возгорания находился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Пожар начался 29 марта. Его удалось потушить 30 марта, сообщает Regnum.

Отмечается, что в тушении пожара в провинции Юньнань участвовали 1800 пожарных, в провинции Сычуань — более трёх тысяч.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ленинском районе Астрахани загорелся камыш. Площадь возгорания составила 6000 квадратных метров.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях