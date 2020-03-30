Во время тушения лесных пожаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли около двух десятков пожарных.
По данным издания China Daily, погибших — 18 человек. Однако агентство Синьхуа сообщает о 19 жертвах пожара.
Один из пожаров начался 30 марта 2020 года, вблизи города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа на юге провинции Сычуань,
Также сообщается о нескольких пожарах в уездах Мули и Мяньнин того же автономного округа.
18 firefighters and one guide were killed in the forest fire in Sichuan province.— China Daily (@ChinaDaily)
https://t.co/lTehjVlWX2 pic.twitter.com/K5nFHLsUSS March 31, 2020
Ещё один очаг возгорания находился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Пожар начался 29 марта. Его удалось потушить 30 марта,
Отмечается, что в тушении пожара в провинции Юньнань участвовали 1800 пожарных, в провинции Сычуань — более трёх тысяч.
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