Более 1700 китайских врачей оказались инфицированы коронавирусом нового типа. Такую информацию обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли, — сообщил замглавы комитета Цзэн Исинь, слова которого приводит ТАСС.
Власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. По данным на 14 февраля, общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет 1380 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется. Китайские чартерные полёты будут осуществлять и туда, и обратно. Мера введена в связи с распространением коронавируса.