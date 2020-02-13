https://static.news.ru/photo/87d872ea-4efd-11ea-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Более 1700 китайских врачей оказались инфицированы коронавирусом нового типа. Такую информацию обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли, — сообщил замглавы комитета Цзэн Исинь, слова которого приводит ТАСС.

Власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. По данным на 14 февраля, общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет 1380 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется. Китайские чартерные полёты будут осуществлять и туда, и обратно. Мера введена в связи с распространением коронавируса.