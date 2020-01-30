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В Индии и на Филиппинах выявили первые случаи заражения коронавирусом нового типа, который стал причиной вспышки пневмонии в Китае.

В индийском штате Керала заболел студент, проходивший обучение в университете Уханя. Молодой человек находится в госпитале в изоляции, его состояние врачи оценивают как стабильное, сообщил местный Минздрав.

На Филиппинах коронавирус 2019-nCoV подтвердился у 38-летней женщины, которая прибыла в Манилу 21 января, она летела из Уханя с пересадкой в Гонконге. Инфицированная находится в больнице, наличие вируса в её организме подтвердили лабораторные тесты, проведённые в Австралии, уточняет ABS-CBN News.

Ранее власти КНР пообещали уголовное наказание для тех, кто не хочет лечиться от коронавируса. Соответствующее уведомление опубликовал департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, писал NEWS.ru.