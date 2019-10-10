https://static.news.ru/photo/b3283882-eb0b-11e9-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Корова Кага, одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в японском заповеднике в Исикаве.

Причиной смерти животного стала старость — три месяца назад ей исполнился 21 год. В последние недели ветеринары проводили ей поддерживающую терапию, корове было сложно передвигаться самостоятельно, передаёт агентство Киодо .

Кага и её сестра Ното появились из стволовых клеток взрослой коровы, учёные использовали при этом те же технологии, что и при создании овечки Долли. Кага прожила немного дольше, чем, в среднем, живут обычные коровы и в течение жизни, как и Ното, рожала телят.

Как писал News.ru ранее, российский генетик Денис Ребриков рассказал, что в мире существуют не менее 10 клонированных людей.