https://static.news.ru/photo/d32c2f6e-3a91-11ea-bded-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Индийские хирурги потерпели фиаско при попытке установить тигру протез лапы. Операцию они провели успешно, однако животное не приняло искусственную конечность.

Когда хищник по кличке Сахебрао пришёл в себя после наркоза, он начал срывать протез, даже не попытавшись встать. В итоге медикам пришлось демонтировать устройство, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Несмотря на неудачу, врачи отказываться от попытки вернуть подопечному лапу не намерены. Они собираются проконсультироваться с коллегами из других стран и доработать план операции.

Девятилетний самец Сахебрао потерял левую переднюю лапу в 2012 году, когда попал в капкан, установленный браконьерами в заповеднике.

Ранее в Индии ветеринары успешно устанавливали протезы различным животным, в том числе слонам. Однако тигру подобную операцию проводили впервые.

Ранее, как писал NEWS.ru, австрийский режиссёр Франц Хафнер начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке. Большая часть съёмок проходит в национальном парке «Земля леопарда».