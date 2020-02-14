Власти Пекина пошли на экстренные меры в борьбе с распространением инфекции, вызываемой вирусом COVID-2019. Для всех лиц, приезжающих в столицу из других районов Китая, введён двухнедельный карантин.
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Согласно данным на 14 февраля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило более 63 тысяч человек. 1380 человек погибли, свыше 6,7 тысячи выздоровели.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал эпидемию COVID-2019 вызовом для страны. Он признал, что инфекция выявила необходимость реформ в системе общественного здравоохранения, передавал NEWS.ru.
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