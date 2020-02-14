https://static.news.ru/photo/0a1076e2-4f42-11ea-83db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yu Fangping/Utuku/Ropi/Global Look Press

Власти Пекина пошли на экстренные меры в борьбе с распространением инфекции, вызываемой вирусом COVID-2019. Для всех лиц, приезжающих в столицу из других районов Китая, введён двухнедельный карантин.

Как сообщает ТАСС, эту меру предложили ещё в понедельник, 10 февраля, и городские власти по итогам обсуждений признали её необходимой. Согласно постановлению, все лица, покидающие Пекин, должны будут провести две недели дома под наблюдением или в зоне коллективного карантина после возвращения. Через аналогичную процедуру должны пройти и гости столицы. Уклонение от карантина повлечёт ответственность в соответствии с нормами национального законодательства.

Согласно данным на 14 февраля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило более 63 тысяч человек. 1380 человек погибли, свыше 6,7 тысячи выздоровели.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал эпидемию COVID-2019 вызовом для страны. Он признал, что инфекция выявила необходимость реформ в системе общественного здравоохранения, передавал NEWS.ru.