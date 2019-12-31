https://static.news.ru/photo/8e8bcb78-2c6b-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Китая одобрили продажи вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) собственного производства — Cecolin. Продукт разработали компания Innovax и Сямыньский университет.

Полученное вещество предназначено для профилактики ВПЧ 16-го и 18-го типов. Лекарство смогут получать женщины. Подобная сыворотка впервые запускается в производство на территории КНР, передаёт Национальное управление медицинских изделий.

Вирус папилломы человека в основном передаётся половым путём. Известны свыше 200 типов заболевания. Из них 18 представляют особую опасность — почти в 99% случаев вызывают рак шейки матки. В настоящее время в КНР доступны британские и американские вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Калифорнийского университета заявили об эволюции ВИЧ. По их словам, вирус становится всё заразнее. Выводы они сделали после изучения анализов крови свыше 41 тысячи пациентов в течение 10 лет.