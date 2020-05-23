Пекин поддержит Москву в отстаивании итогов Второй мировой войны

Китай окажет РФ помощь в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне и её итогах. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, — цитирует министра ТАСС.
Он также добавил, что Пекин настроен на усиление двустороннего взаимодействия в формате ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и G20 в целях подготовки к предстоящим изменениям в мире после пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о войне.