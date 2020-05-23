Пекин поддержит Москву в отстаивании итогов Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/54c508c8-9d9a-11ea-8f57-fa163e074e61_660.jpg Берлин 1945 год Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Китай окажет РФ помощь в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне и её итогах. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, — цитирует министра ТАСС.

Он также добавил, что Пекин настроен на усиление двустороннего взаимодействия в формате ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и G20 в целях подготовки к предстоящим изменениям в мире после пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о войне.