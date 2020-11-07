Китай наращивает импорт и экспорт после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/a608fcd6-210b-11eb-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhangjingang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай продолжает наращивать импорт и экспорт после отмены ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Первый показатель прибавил 4,7%, второй — 11,4% по данным за октябрь 2020 года, передаёт Главное таможенное управление КНР.

В октябре экспорт азиатской державы достиг $237,1 млрд, а импорт $178,7 млрд. По прогнозам аналитиков, ввоз должен был продемонстрировать увеличение в 8,6%, говорится на сайте ведомства.

Общий товарооборот страны за 10 месяцев 2020 года в долларовом эквиваленте потерял 0,8% и достиг $3,71 трлн. Экспорт за отчётный период растёт на 0,5% — до $2,05 трлн, а импорт падает на 2,3% — $1,66 трлн. По информации за 2019-й, внешняя торговля КНР потеряла 1% — до $4,57 трлн. Положительное сальдо составило $421,5 млрд (экспорт — $2,49 трлн, импорт — $2,07 трлн).

Кроме того, Китай в период с января по октябрь 2020 года увеличил объём поставок нефти в страну на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт газа в указанный отрезок времени КНР увеличила на 4,7%.

Пекин активизировал закупку энергоресурсов на фоне резкого обрушения цен на них. На эту цель Китай потратил $150,17 млрд, что на 24,5% меньше, чем год назад. При этом государство купило на 8,6% меньше угля.

Одним из главных поставщиков газа в КНР является Россия. По объёму экспорта в Китай РФ уступает только Австралии, Малайзии и Индонезии. Но в случае этих стран речь идёт только о сжиженном природном газе, тогда как Россия поставляет сырьё и по трубопроводу «Сила Сибири».

Ранее NEWS.ru сообщал, что два китайских патрульных судна 7 ноября вошли в территориальные воды Японии на участке рядом со спорными островами Сенкаку (в Китае острова называют Дяоюйдао). 6 ноября Токио отметил заход четырёх кораблей КНР в акваторию, подконтрольную Стране восходящего солнца.