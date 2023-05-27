Открывший дверь самолета в воздухе кореец объяснил свой поступок Открывший дверь самолета в воздухе кореец заявил, что задыхался на борту

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Житель Южной Кореи, который накануне открыл дверь запасного выхода на борту самолета в воздухе, признался, что сделал это, так как стал задыхаться, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в полиции. По словам мужчины, таким образом он хотел проветриться. Полиция планирует арестовать нарушителя порядка.

По данным агентства, житель Южной Кореи рассказал, что находился в сильном стрессе на борту из-за недавнего увольнения. По его словам, он хотел открыть дверь на борту и выйти из нее, так как чувствовал удушье. В конечном счете бортпроводникам удалось остановить меланхоличного мужчину. По данным Yonhap, 12 пассажиров самолета обратились за помощью к врачам с симптомами затрудненного дыхания после перелета.

О том, что южнокорейскому авиалайнеру, летевшему из аэропорта Чеджу в международный аэропорт Тэгу, пришлось приземляться с открытым запасным выходом, накануне сообщали корейские СМИ. Всего на борту было 194 человека. Из-за этой аварии самолет отправили на ремонт, а рейс из Тэгу в Чеджу задержали примерно на два часа.

Ранее пожилая пассажирка смогла до начала движения самолета рейса из Читы в Москву выломать дверь аварийного выхода и раскрыть спасательный трап. Женщину задержали, а пассажиров вернули в аэропорт. В итоге рейс задержался на семь часов.