Опознана одна из погибших при крушении самолета в Непале россиянок

Фото: National News Agency of Nepal/XinHua/Global Look Press

Тело одной из двух россиянок, погибших в результате крушения самолета в Непале, опознано, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в республике. Всего, по данным местной полиции, опознаны тела 26 жертв авиакатастрофы.

Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участие в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее, — сказали агентству в дипмиссии.

В посольстве также добавили, что дипломаты поддерживают контакт с семьями погибших россиян. В настоящее время решается вопрос возвращения их тел на родину.