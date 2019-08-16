https://static.news.ru/photo/c903393c-c0f8-11e9-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javed Dar/Xinhua/Global Look Press

Семь человек погибли, ещё шестеро пострадали в результате схода оползня в Кашмире. Инцидент произошёл в горной деревне Потхи Чаприян Хилоти на подконтрольной Пакистану территории.

Рядом с населённым пунктом находится канал для подачи воды к строящемуся гидроэнергетическому объекту. Из-за проливных дождей он наполнился водой, которая скопилась в оползневой зоне на горе. Давление воды и нестихающие ливни привели к оползню, сообщает Dawn .

Мощный сель обрушился на три жилых дома. Местные жители смогли спасти мать одного из семейств. Она доставлена в больницу в критическом состоянии. Пятеро её детей получили лёгкие ранения и ушибы.

Многие из погибших — тоже дети, уточняет издание. Это юноша, а также женщина и пять её дочерей.

В текущем году в результате инцидентов, связанных с дождями в некоторых районах, погибли более 40 человек и около 20 пострадали.

Ранее News.ru сообщал, что власти Иркутской области не успевают восстановить к новому учебному году девять школ и детских садов после наводнения. В результате паводка в Иркутской области ущерб нанесён 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям.