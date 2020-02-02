Председатель КНР Си Цзиньпин утвердил отправку 1,4 тысячи военных медиков в специализированный госпиталь «Хошэньшань» в Ухани, который 2 февраля сдали в эксплуатацию.
По данным Минобороны страны, построенные в рекордно короткие сроки госпитали для лечения коронавируса нового типа «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» начнут принимать заболевших 3 и 6 февраля соответственно.
В первом госпитале в основном будут получать лечение пациенты с подтверждённым диагнозом,
Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек.
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