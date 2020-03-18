Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь миллионов человек оказались без информации о COVID-19 из-за замедления администрацией союзной территории Джамму и Кашмир скорости Интернета.

Люди не могут работать из дома или учиться в онлайн-классах, пишет BuzzFeed.

Это катастрофа, — заявил порталу местный студент-медик.

17 марта указом местных властей были продлены указания по замедлению скорости Интернета вплоть до 26 марта. Решение приняли из-за недавних «террористических действий» в регионе и для предотвращения злоупотребления приложениями в социальных сетях. Мобильный доступ доступен по 2G-технологии и только лицам, «чьи учётные данные были проверены в соответствии с законодательными нормами».

Союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету, писал NEWS.ru.

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