https://static.news.ru/photo/a4cf3902-6923-11ea-af3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь миллионов человек оказались без информации о COVID-19 из-за замедления администрацией союзной территории Джамму и Кашмир скорости Интернета.

Люди не могут работать из дома или учиться в онлайн-классах, пишет BuzzFeed.

Это катастрофа, — заявил порталу местный студент-медик.

Kashmir is still struggling with 2G internet Speed amid #COVID19 threat. Fascist regieme is not restoring high speed internet in such crisis time when people need free flowing information regarding the epidemic. 8 million lives has been put on risk. #Restore4GinKashmir — Aarif Shah (@aarifshaah) March 17, 2020

17 марта указом местных властей были продлены указания по замедлению скорости Интернета вплоть до 26 марта. Решение приняли из-за недавних «террористических действий» в регионе и для предотвращения злоупотребления приложениями в социальных сетях. Мобильный доступ доступен по 2G-технологии и только лицам, «чьи учётные данные были проверены в соответствии с законодательными нормами».

Союзная территория Джамму и Кашмир — спорная. По мнению Пакистана, территория оккупирована Индией. Власти Индии увеличивают количество военных в регионе, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету, писал NEWS.ru.