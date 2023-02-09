Новую баллистическую ракету показали на параде в КНДР

Фото: North Korean Central News Agency

Двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17

8 февраля на параде в КНДР была показана новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, передает агентство Yonhap. Северокорейские военные также продемонстрировали ракеты «Хвасон-17», KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля», мобильные установки с крылатыми ракетами, 240-миллиметровые РСЗО, а также 152-миллиметровые САУ.

В параде также участвовали новые танки, строевое обозначение которых пока неизвестно.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.

В США подчеркнули, что международное сообщество крайне обеспокоено разработкой в КНДР ракет большой дальности, способных достичь территории многих стран.