Новая глава МИД Японии заявила о продолжении санкций в отношении РФ Камикава: Япония продолжит санкции против РФ, но учтет нацинтересы

Фото: Eugene Hoshiko/ТАСС

Ёко Камикава

Япония продолжит санкционную политику в отношении России, но при этом будет учитывать свои национальные интересы, заявила новая глава МИД страны Ёко Камикава во время своей первой пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, такие интересы, в частности, касаются вопросов безопасности на море и рыболовства.

Наша страна во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, приняла сильные санкции в отношении России, и намерена и впредь их продолжать, — сказала Камикава.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что перестановки в правительстве Японии вряд ли повлияют на отношения с Россией. Он добавил, что общий костяк кабмина все равно остался неизменным, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены. При этом сенатор Григорий Карасин выразил надежду на то, что со сменой правительства Японии появятся позитивные сдвиги в отношениях двух стран.