Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, у которых не обнаружен коронавирус, смогут покинуть судно с 19 февраля. Об этом
Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно, — привели слова Кацунобу Като в ТАСС.
Министр отметил, что анализы на новый короновирус сдали все пассажиры лайнера.
Как сообщал NEWS.ru ранее, пассажир лайнера Diamond Princess, россиянин Сергей Попов сообщил, что у людей на судне взяли анализы на коронавирус и пообещали, что их, в случае отрицательного результата, начнут выпускать с корабля.
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