https://static.news.ru/photo/fcecd8b8-51fb-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, у которых не обнаружен коронавирус, смогут покинуть судно с 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно, — привели слова Кацунобу Като в ТАСС.

Министр отметил, что анализы на новый короновирус сдали все пассажиры лайнера.

Как сообщал NEWS.ru ранее, пассажир лайнера Diamond Princess, россиянин Сергей Попов сообщил, что у людей на судне взяли анализы на коронавирус и пообещали, что их, в случае отрицательного результата, начнут выпускать с корабля.