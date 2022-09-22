«Не поставляли и не планируем»: власти КНДР об экспорте оружия в Россию Власти КНДР опровергли информацию о поставках вооружения в Россию

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Корейская Народно-Демократическая Республика

Северная Корея никогда не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы в Россию, заявил замглавы Главного управления вооружений Минобороны КНДР на сайте ЦТАК. По его мнению, подобные слухи распространяют Соединенные Штаты, пытаясь тем самым очернить республику.

В прошлом мы ни разу не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, также не планируем экспортировать. Не знаю, откуда США услышали и почему распространяют необоснованную «версию об оружейных сделках», но, кажется, их цель — очернить нашу Республику, — говорится в сообщении чиновника.

Он осудил действия властей США и посоветовал «прекращать глупые слова, придирки к нам и молчать».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщала, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Речь шла о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждали, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

Позднее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не располагают свидетельствами получения Россией боеприпасов из Северной Кореи и их использования на Украине. При этом он уточнил, что работа над такой сделкой ведется.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком».