Названы самые популярные у российских туристов страны Юго-Восточной Азии Таиланд и Шри-Ланка вошли в топ стран Юго-Восточной Азии для отдыха зимой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На предстоящий зимний сезон 2023/2024 годов Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии среди россиян, передает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 1 января по 5 октября текущего года более миллиона российских туристов посетили Таиланд, что стало лучшим результатом среди зарубежных гостей королевства.

В данный момент доля туров в Таиланд составляет от 50% до 90% всех бронирований на зимний сезон в Юго-Восточной Азии у различных туроператоров, и спрос на это направление уже превысил прошлогодние показатели. Согласно прогнозам экспертов, ни одно другое направление в Юго-Восточной Азии, даже Китай, не сможет поспорить с Таиландом в предстоящем зимнем сезоне, даже если будут доступны прямые рейсы на Хайнань.

Однако Шри-Ланка также укрепляет свои позиции. На это направление приходится от 20 до 30% общих азиатских продаж на зимний сезон у различных туркомпаний. Прогнозы экспертов весьма оптимистичны, включая чартерные перевозки, прямые регулярные рейсы и стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний.

Индонезия также показала себя сильным конкурентом для Таиланда. Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Денпасар пока не осуществлены, но, основываясь на текущей динамике спроса, туроператоры ожидают уверенных зимних продаж, которые превысят прошлогодние объемы, даже с использованием стыковочных рейсов.

Крупные туроператоры ранее предупредили, что в октябре — ноябре отдых за границей подорожает на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах, Кубе и других. Среди причин повышения стоимости туроператоры назвали рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах.