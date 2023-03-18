Названы две страны, которые не оставят КНДР один на один с США Военный эксперт Суконкин заявил, что Китай и РФ не оставят КНДР один на один с США

Фото: EPA/TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э

Китай и РФ не оставят КНДР один на один с США, такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя информацию телеканала Rodong Sinmun о записи около 800 тысяч северокорейских добровольцев в армию страны. По его словам, Пекин и Москва не будут поощрять «разбрасывание» ядерным оружием даже в том случае, если США обозначат серьезные намерения.

Даже если США серьезные намерения обозначат, то войдут в серьезные противоречия с КНР, Пекин не позволит разбрасываться ядерным оружием. Нельзя рассматривать КНДР отдельно от ее окружения. РФ и КНР не станут поощрять это дело. Пхеньян один не останется, это точно, — пояснил Суконкин.

Как объяснил эксперт, вся вооруженная сила КНДР может применяться только на полуострове в противостоянии с Южной Кореей. Суконкин напомнил, что США держат свой контингент, но они не смогут свободно перебрасывать войска, поскольку им не позволят это сделать в первую очередь Россия и Китай.

Кроме того, обозреватель убежден, что сам Пхеньян «может там любой кошмар устроить».

Ранее эксперт заявил, что Пхеньян может дать отпор США в неядерном конфликте, поскольку обладает мощной полевой артиллерией. По его словам, КНДР обладает такими разработками в области вооружений, которым можно только позавидовать.