Стало известно, почему армии Северной Кореи «можно только позавидовать» Военный эксперт Суконкин: мощная полевая артиллерия КНДР сможет противостоять США

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Достижениям КНДР в области вооружений можно только позавидовать, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru, комментируя информацию телеканала Rodong Sinmun о записи около 800 тысяч северокорейских добровольцев в армию страны. По его словам, Пхеньян может дать отпор США в неядерном конфликте, поскольку обладает мощной полевой артиллерией.

У них очень мощная полевая артиллерия, способная вести огонь на большие расстояния, похожая на наши 203-мм «Малки», 170-мм орудия «Коксан» есть с фантастической дальностью стрельбы — до 60 км, есть новые танки, наличие которых КНДР не афиширует. В конструкции этих танков они применили все последние достижения военной науки — динамическая защита, активная защита, основная часть боеукладки снарядков в нише за башней, — сказал Суконкин.

Он добавил, что не стоит недооценивать армию КНДР, поскольку на нее оказали сильное влияние российская и китайская военная мысль. Как объяснил Суконкин, Китай, скорее всего, снабжает Пхеньян современной авиацией. Единственным недостатком армии КНДР может считаться отсутствие систем ведения сетецентрического боя. Однако эксперт предположил, что Пхеньян легко перейдет на проводные системы обеспечения связью в условиях тотального радиоэлектронного подавления.

С ЗРК у КНДР все прекрасно, отразить авианалет США они смогут. У КНДР относительно вполне современные ВС. Кроме того, Пхеньян не станет долго раздумывать — отправить ли свое ЯО в США. Быстро решат вопрос, — считает Суконкин.

Ранее эксперт рассказал, что руководство США обеспокоено наличием у КНДР межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» больше, чем численностью вооруженных сил страны. По его словам, информация о 800 тысячах добровольцев, за сутки вступивших в армию, говорит о мощном резерве армии КНДР, однако не факт, что они пополнят ряды вооруженных сил. Кроме того, эксперт предположил, что конфликт между КНДР и США может быть ядерным с обеих сторон.