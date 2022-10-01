Стала известна страна, готовая выдать ВНЖ всем желающим россиянам Монголия готова выдать вид на жительство всем желающим россиянам

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Дворец правительства расположен на северной стороне площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, столице Монголии

Монголия готова предоставить вид на жительство каждому россиянину, подавшему заявление, заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр. Как передает портал centralasia.media, только за один день около 160 граждан РФ продлили свои визы на 30 дней.

Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации, — сказал Ууганбаяр.

Он добавил, что граждане России и Монголии могут путешествовать без визы в течение 30 дней в обе стороны. В случае длительного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории, отметил Ууганбаяр.

21 сентября на различных медийных ресурсах Бурятии появились сообщения о массовом отъезде жителей региона в Монголию. Авторы таких сообщений связали это с объявлением частичной мобилизации в России. Однако позднее Министерство иностранных дел Улан-Батора опровергло эти сообщения.