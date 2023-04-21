Найдены тела четверых россиян с загоревшегося у берегов Южной Кореи судна

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look press

Спасатели обнаружили тела всех четырех российских моряков с загоревшегося у берегов Южной Кореи рыболовецкого суда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Ранее они считались пропавшими без вести.

Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков — старшего помощника капитана, повара и двух матросов, — сказали агентству в пресс-службе.

Консульство России в Пусане эту информацию пока не подтвердило.

Пожар на российском рыболовецком судне вспыхнул накануне. В тот момент оно находилось в Корейском проливе у берегов юго-восточного города Ульсан. Судно направлялось в Россию.

После получения сигнала тревоги к месту происшествия были направлены спасательные суда береговой охраны Южной Кореи. Судно было отбуксировано в порт Ульсана. Из 25 членов экипажа спасен 21. Из них два человека получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22. В результате восемь членов его экипажа пропали без вести. На момент происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание на верфи, а баки были пусты.