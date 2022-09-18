На видео попало обрушение потолка спортзала в Тайване из-за землетрясения

Фото: Соцсети

Во время землетрясения в Тайване обрушился потолок спортзала в одной из школ. Видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. Обломки едва не упали на детей, но те вовремя успели выбежать из помещения.

18 сентября в юго-восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. В Сети появились кадры разрушительных последствий подземных толчков. В регионе объявлено предупреждение о цунами. О погибших пока не сообщалось.

По информации CNA, в результате землетрясения три вагона поезда сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня. 20 пассажиров были эвакуированы.

Кроме того, в результате землетрясения рухнуло малоэтажное здание, в котором располагался магазин.

Ранее произошло землетрясение магнитудой 7,6 в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи. Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе высоких волн после толчков, но позже риск миновал. Руководитель отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Моробе Чарли Масанж заявил, что погибли несколько человек. В городе были повреждены дома, дороги и больницы.